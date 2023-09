Cambiamenti climatici: fiumi in pericolo a causa del riscaldamento e della deossigenazione

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, condotto dal gruppo di ricerca guidato da Wei Zhi dell’Università Penn State, ha evidenziato una crescente preoccupazione per la salute dei fiumi in tutto il mondo. Questo studio ha esaminato circa 800 fiumi in Europa e negli Stati Uniti e ha rivelato che i fiumi si stanno riscaldando a un ritmo più veloce rispetto agli oceani, e stanno perdendo livelli di ossigeno, mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose specie di pesci e la qualità delle acque dolci.

Questi risultati costituiscono un campanello d’allarme, secondo gli autori dello studio, e sottolineano l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e la salute dei fiumi. Nonostante il crescente focus sul riscaldamento globale e i suoi effetti sugli oceani, questo studio rivela che anche i fiumi stanno subendo gravi cambiamenti.

Sappiamo che il clima sempre più caldo ha causato un aumento della temperatura degli oceani e una diminuzione dei livelli di ossigeno nell’acqua, ma non ci aspettavamo che lo stesso stesse accadendo nei fiumi. Questo è il primo vero sguardo sulla salute dei fiumi, e il risultato è inquietante.

Li Li, uno degli autori dello studio

Questo studio è il primo a monitorare il cambiamento delle temperature dei fiumi e i livelli di ossigeno su ampia scala, esaminando fiumi e torrenti in Europa e negli Stati Uniti. I risultati sono allarmanti: l’87% dei fiumi analizzati ha registrato un aumento della temperatura dell’acqua negli ultimi 40 anni, e nel 70% dei casi si è verificata anche una riduzione dei livelli di ossigeno disciolto nell’acqua.

Gli studiosi hanno utilizzato modelli predittivi per stimare che la deossigenazione continuerà ad aumentare, con tassi previsti tra 1,6 e 2,5 volte superiori alla media degli ultimi 40 anni. Questo significa che molte delle specie di pesci fluviali attualmente esistenti potrebbero scomparire entro i prossimi 70 anni.

Questi risultati mettono in evidenza l’importanza vitale dei fiumi e delle acque dolci per la sopravvivenza di numerose specie, compresa quella umana. Tuttavia, la loro connessione ai cambiamenti climatici è stata spesso trascurata. È essenziale che vengano prese misure per affrontare il riscaldamento dei fiumi e la diminuzione dell’ossigeno nell’acqua al fine di proteggere questi ecosistemi vitali e le specie che dipendono da essi.