MSC Air Cargo: nuova rotta Milano Malpensa per il trasporto merci tra Chicago e Tokyo

MSC Air Cargo, la compagnia aerea cargo facente parte del rinomato gruppo MSC, annuncia con entusiasmo l’espansione delle sue operazioni in Italia con l’aggiunta di Milano Malpensa al suo network a partire dal mese di ottobre. Questa mossa strategica mira a migliorare ulteriormente la connettività per il trasporto merci tra l’Europa e l’Asia.

La nuova rotta avrà una sosta tra Chicago e Tokyo Narita, con scali intermedi a Liegi e, ovviamente, Milano Malpensa. L’aereo designato per questa rotta è un moderno Boeing 777F, noto per la sua capacità di trasporto di merci e la sua efficienza operativa. Il volo avrà una frequenza settimanale, con arrivo previsto ogni venerdì a Milano Malpensa. L’orario di arrivo da Liegi sarà alle 12:55, offrendo un accesso rapido ai mercati europei per le merci provenienti dall’Asia. Dopo una breve sosta, l’aereo ripartirà alle 15:55, completando così il suo percorso internazionale.

È importante notare che MSC Air Cargo attualmente opera con l’AOC (Aircraft Operator Certificate) di Atlas Air, una compagnia aerea che gestisce con successo due aerei B777F. Atlas Air ha anche piani ambiziosi di espansione futura, che potrebbero contribuire ulteriormente alla crescita e all’efficienza delle operazioni cargo.

Un’altra nota interessante riguarda AlisCargo Airlines, una compagnia aerea cargo italiana. Recentemente, una quota significativa delle azioni di questa compagnia è stata acquisita da MSC Air Cargo, e c’è un interesse dichiarato nell’acquisizione completa in futuro. Questa mossa indica una crescente consolidazione nel settore del trasporto merci e della logistica, che potrebbe portare a sinergie e miglioramenti significativi nelle operazioni di trasporto cargo.

L’aggiunta di Milano Malpensa al network di MSC Air Cargo è una mossa chiave per espandere ulteriormente la loro presenza in Europa e migliorare l’accesso ai mercati asiatici. Questa rotta non solo migliorerà la connettività tra le due regioni ma offrirà anche maggiore flessibilità e opzioni di trasporto per le aziende che operano in queste aree.