John Wick: Keanu Reeves ha chiesto di essere ucciso alla fine del quarto film

Keanu Reeves, nonostante sia un attore molto generoso, è uscito provato dalla saga di John Wick, e per questo motivo, prima di realizzare John Wick 4, ha chiesto alla produzione di essere ucciso alla fine del film.

Ecco le parole del produttore Basil Iwanyk a riguardo:

Dopo il secondo, il terzo e il quarto film, realizzare questi progetti è stato così estenuante e distruttivo per Keanu, sia fisicamente che emotivamente. Perciò, quando ad un certo punto ci ha detto che non riusciva a continuare, abbiamo deciso di dargli ragione. […] Ci aveva fatto intendere il suo desiderio di voler essere ucciso alla fine del quarto film. E noi però gli abbiamo detto che avremmo lasciato un 10% di possibile apertura alla sua non morte.