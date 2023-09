Disabilità: il Garante per la tutela è una novità legislativa

Nel Lazio, è stato istituito il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, un passo fondamentale per l’inclusione nella regione. La Legge Regionale n. 7/2023, pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio (BUR) n. 60, promuove la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità con leggi nazionali ed internazionali.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha elogiato questa iniziativa come fondamentale per l’inclusione sociale. Il provvedimento legislativo, votato all’unanimità in Consiglio regionale, è stato illustrato dall’assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli. Questa legge si applica anche alle persone in attesa di un riconoscimento definitivo della loro disabilità.

Il Garante avrà un ruolo cruciale, tra cui vigilare sull’assistenza e sulle condizioni delle persone con disabilità, garantendo pari opportunità nell’istruzione e nell’ambito lavorativo, oltre a promuovere la sensibilizzazione e prevenire discriminazioni. Avrà il potere di segnalare comportamenti offensivi alle autorità e proporre misure per migliorare la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il Garante sarà eletto dal Consiglio regionale e dovrà possedere competenza ed esperienza nel settore o aver ricoperto incarichi istituzionali rilevanti. La sua carica è incompatibile con altre posizioni pubbliche e attività che possano generare conflitti di interesse. Il suo obiettivo principale è garantire la piena tutela dei diritti delle persone con disabilità nel Lazio.