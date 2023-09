Barbie ha superato gli incassi americani di The Avengers

Ecco i nuovi risultati al box-office di Barbie, che ha superato gli incassi americani di The Avengers.

Barbie sta continuando a battere al box-office dei cinecomics che hanno fatto epoca, e dopo aver superato Il Cavaliere Oscuro, da poco è stata la volta di The Avengers. Barbie ha battuto gli incassi americani del film Marvel del 2012.

Barbie ha attualmente incassato negli Stati Uniti 626 milioni di dollari, mentre The Avengers si è fermato a 623 milioni. Ma il lungometraggio Warner Bros. non è riuscito ancora a battere gli incassi globali di The Avengers.

Questo perché il film Marvel ha ottenuto complessivamente 1,5 miliardi di dollari, mentre Barbie è attualmente fermo a 1,4 miliardi. Al lungometraggio mancano ancora trenta milioni di dollari, circa, per arrivare al decimo posto tra i più grandi incassi americani di sempre.

Al decimo posto è piazzato Jurassic World con i suoi 652 milioni di dollari. Ricordiamo che Margot Robbie, che oltre a essere protagonista, ha fatto anche da produttrice del film, aveva inizialmente presentato alla Warner Bros. il progetto, dichiarando che sarebbe stato un film da un miliardo di dollari.