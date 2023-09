European Science Advisors Forum: la nuova presidente è Maria Chiara Carrozza del CNR

Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha ottenuto una prestigiosa nomina come chair del European Science Advisors Forum (Esaf), un organismo che riunisce consiglieri scientifici nazionali nominati dai governi dell’Unione Europea. Questa elezione storica è avvenuta all’unanimità durante l’assemblea generale di Esaf tenutasi a Timisoara, Romania, il 15 settembre 2023.

Esaf è una piattaforma indipendente che riunisce consulenti, esperti e scienziati con mandato consultivo governativo, mirando a promuovere decisioni politiche basate sulla scienza. Il suo motto, “Scienza per la politica e non politica per la scienza”, sottolinea l’importanza di basare le scelte politiche su solide fondamenta scientifiche.

La nomina di Carrozza segna un momento significativo poiché è la prima volta che un italiano assume la presidenza di questo forum europeo. Carrozza ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e l’entusiasmo nell’apportare un contributo tangibile allo sviluppo scientifico a tutti i livelli, compreso il dialogo con i decisori politici.

La nuova presidente dell’Esaf ha sottolineato l’importanza di costruire un rapporto più stretto tra scienza e società attraverso questa rete indipendente. Ha anche dichiarato di aver sempre sostenuto la ricerca libera e indipendente come strumento per promuovere il benessere e l’uguaglianza sociale, sottolineando l’importanza fondamentale degli Advisor scientifici nel raggiungere questi obiettivi.

La nomina di Maria Chiara Carrozza è stata accolta con elogi anche dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha definito questo riconoscimento come un onore per la ricerca scientifica italiana. Il ministro ha espresso i suoi migliori auguri a Carrozza e la fiducia nella sua capacità di svolgere questo prestigioso incarico con la passione e l’impegno che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro.