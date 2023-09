Werewolf by Night: il regista lo descrive come una versione completamente nuova a livello visivo

Michael Giacchino ha presentato la versione a colori di Werewolf by Night, descrivendola come nuova e in omaggio alla Hammer.

A breve arriverà su Disney+ la versione a colori di Werewolf by Night, in Italia pubblicato come Licantropus. Il regista Michael Giacchino ha descritto i motivi che hanno portato alla proposta di questa versione del mediometraggio.

Ecco le sue parole:

Abbiamo passato molto tempo a lavorare su questa versione a colori. Volevamo rendere omaggio all’incredibile colore vibrante dei film horror, come quelli realizzati dalla Hammer. Proporremo un look completamente nuovo per questa versione di Werewolf by Night.

Naturalmente, Werewolf by Night è stato già girato a colori, ma il fatto che Michael Giacchino abbia parlato di una versione influenzata dalla Hammer, ci sarà da immaginarsi dei colori simili a quelli delle pellicole anni ’50 e ’60.

Ricordiamo che la Hammer è la casa di produzione che ha realizzato, tra le altre cose, anche i film della saga di Dracula con Christopher Lee protagonista. E gli appassionati di horror ricorderanno i rossi molto accesi di quelle pellicole.

La versione a colori di Werewolf by Night sarà distribuita su Disney+

il 20 ottobre.