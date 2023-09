Mercoledì 2: Tim Burton conferma di essere coinvolto

Considerando che nella prima stagione ha girato praticamente la metà degli episodi, ci si aspettava un coinvolgimento di Tim Burton anche per Mercoledì 2, la seconda stagione della serie sul personaggio della Famiglia Addams. Lo stesso Tim Burton ha dato la conferma.

Ecco le sue parole:

Per ora ho lasciato un po’ di cose in sospeso, almeno finché tutti gli scioperi non saranno finiti. Posso darmi da fare, ma fino a quando queste situazioni non saranno risolte, e non sarà sollevato il velo sul progetto, non potrò veramente impegnarmici. Ma sì, sarò coinvolto in qualche modo. Non ne sono del tutto sicuro, perché al momento è tutto fermo.