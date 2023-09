Bonus casa 2023: ecco le agevolazioni e le detrazioni per la tua abitazione

Il 2023 offre numerose opportunità sotto forma di bonus, detrazioni edilizie e agevolazioni per la casa e il giardino, affiancando il sempre ambito superbonus 110%. Tuttavia, va notato che il bonus facciate è stato cancellato. Le ultime modifiche apportate dal governo Meloni al superbonus 110% l’hanno portato al 90%, ma rimane uno degli incentivi più richiesti in Italia, nonostante una serie di condizioni aggiunte dalla legge di bilancio per poterne usufruire.

Il nuovo bonus al 90% sarà principalmente dedicato al miglioramento energetico degli edifici al fine di aumentare la loro classe energetica, in vista del requisito nazionale stabilito per il 2033. Con questo incentivo, sarà possibile investire nell’isolamento termico degli involucri, nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni e nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, il superbonus potrà essere utilizzato per l’installazione di impianti solari fotovoltaici per il miglioramento energetico dell’abitazione, per la creazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, il superbonus 110% sarà ancora applicabile agli edifici con un massimo di quattro unità abitative, a condizione che la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2023 e che la richiesta del titolo abitativo sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Un’altra novità di quest’anno è il bonus green 2023, che offre uno sconto del 50% sull’IVA per chi acquista una nuova casa con una classe energetica alta, A o B, entro il 31 dicembre 2023. Questa agevolazione è particolarmente interessante per chi sta pensando di acquistare una casa per la propria famiglia nei prossimi mesi.

Non solo gli interni delle abitazioni, ma anche gli spazi esterni, in particolare i giardini, sono oggetto di agevolazioni. È prevista una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per lavori di sistemazione e miglioramento di spazi verdi e giardini, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione massima è di 5.000 euro per lavori su unità immobiliari ad uso abitativo, il che significa che il massimo importo detraibile è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il bonus giardini 2023 copre una vasta gamma di interventi, tra cui coperture verdi, giardini pensili, sistemazione di aree verdi private, riqualificazione di prati, grandi potature, fornitura di piante e arbusti, oltre alle spese di progettazione e manutenzione relative a questi interventi.