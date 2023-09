GTA Online festeggia il decennale di Grand Theft Auto V

Questa settimana, Rockstar festeggia i dieci anni di Grand Theft Auto V in GTA Online con articoli ispirati a GTAV, bonus in modalità classiche e altro ancora.

Questa domenica, Grand Theft Auto V, uno dei videogiochi più amati e venduti di sempre, compie dieci anni. Rockstar Games vuole ringraziare i suoi giocatori per l’incredibile supporto ricevuto in tutti questi anni. Per festeggiare questo traguardo, GTA Online offrirà un trio di abiti ispirati ai tre personaggi principali di GTAV, oltre a finiture a tema GTAV, bonus in alcune modalità classiche, meccaniche di gioco e altro ancora. Inoltre, la nuova Bravado Hotring Hellfire arriva giusto in tempo per la tua prossima gara di stock car. Afferma Rockstar in una nota ufficiale:

Questa stupenda comunità è il segreto del successo di GTAV su molteplici generazioni di console, è la ragione per la quale siamo riusciti a far crescere GTA Online con nuove funzionalità e contenuti in questi 10 anni e per questo le siamo infinitamente grati. Grazie di cuore a chi ha giocato, trasmesso in streaming, giocato di ruolo, creato o condiviso contenuti nel mondo di Los Santos e Blaine County!

Vediamo ora alcune delle opportunità più importanti, ma ce ne sono molte altre che potrete scoprire direttamente in gioco.

Vestitevi come i tre personaggi principali di GTAV grazie ai nuovi abiti ispirati agli iconici look di Michael, Franklin e Trevor. Vi basta accedere entro il 27/09 per sbloccare gli abiti Il criminale in pensione, Il bullo e La groupie, insieme alla finitura Impiegato del mese per pistola mitragliatrice, Sig. mocassini scamosciati per carabina, e Zio T per lanciarazzi. Riceverete anche un set completo di snack, munizioni e giubbotti antiproiettile per iniziare la giornata con il piede giusto.

La Bravado Hotring Hellfire (sportiva) è ora disponibile per l’acquisto da Southern San Andreas Super Autos e in vetrina al Vinewood Car Club, dove gli abbonati a GTA+ possono riscattarla gratuitamente fino all’11 ottobre. Questa settimana potrete inoltre rendere omaggio a due dei criminali più famigerati di Los Santos. Lamar Davis e Trevor Philips hanno delle fedine penali lunghe chilometri e offrono GTA$ e RP quadrupli se li aiuti a portare a termine i loro progetti nelle missioni di Lamar e Trevor. E ancora, fate squadra con Franklin Clinton, da GTAV, per trovare le canzoni inedite del leggendario Dr. Dre prima che vengano pubblicate online in Fughe di dati: ottenete ricompense doppie rischiando tutto.

Questa settimana potrete unire le forze con Franklin acquistando un’agenzia tramite il sito di Dynasty 8 Executive con il 50% di sconto. Potrete sfruttare il 50% di sconto anche su modifiche e migliorie dell’agenzia, sull’attrezzatura di Imani e sul merchandise dei Record A Studios fino al 20 settembre. Il veicolo di prova premium di questa settimana è la Coil Cyclone II (supercar), una hypercar che rispetta l’ambiente e che ora può sfruttare i potenziamenti di Hao’s Special Works. Scegli un veicolo idoneo dalla tua collezione e sfreccia tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness nella Prova a tempo HSW della settimana.

