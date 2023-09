Wizz Air: la nuova rotta Milano-Barcellona utilizza aeromobili sostenibili

La compagnia aerea ungherese, Wizz Air, ha annunciato il lancio di una nuova rotta tra Milano Malpensa e Barcellona El Prat. Questa nuova rotta offrirà voli giornalieri tra le due città, con prezzi a partire da soli 19,99 EUR e sarà operativa a partire dal 30 ottobre 2023.

Barcellona è famosa per la sua ricca storia, arte e architettura, ed è una città unica con una vivace atmosfera che permea le sue famose Ramblas. Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri provenienti da Milano avranno l’opportunità di esplorare le opere del famoso architetto Antoni Gaudì, tra cui Casa Batllò, Casa Milà e la maestosa Sagrada Familia, il simbolo di Barcellona. Potranno anche gustare aperitivi a base di tapas nelle pittoresche strade del centro e divertirsi nei numerosi locali della movida notturna.

Questa nuova rotta per Barcellona è solo una delle ultime aggiunte alla crescente rete di destinazioni servite da Wizz Air da Milano Malpensa. La compagnia ha recentemente introdotto rotte per destinazioni come Il Cairo, Hurghada, Riyadh e Madrid.

Wizz Air ha stabilito la sua presenza in Italia nel 2020, introducendo oltre 50 nuove rotte precedentemente non servite e creando più di 1000 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea si impegna costantemente a migliorare l’offerta per i clienti e ha recentemente lanciato l’abbonamento WIZZ MultiPass, che consente ai viaggiatori di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia a partire da soli 37 euro al mese.

Siamo lieti di annunciare la nuova rotta Milano-Barcellona. Dopo aver inaugurato a luglio la rotta da Milano a Madrid, aumentiamo ulteriormente la nostra offerta fino a 69 voli settimanali su 14 rotte tra Italia e Spagna. Confermiamo il nostro impegno a collegare persone e culture in tutta Europa e oltre: siamo pronti ad accogliere i passeggeri italiani a Barcellona a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air

La compagnia è stata riconosciuta per la sua sicurezza e sostenibilità, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti nel settore dell’aviazione.