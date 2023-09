One Piece: rinnovata la serie live action per la seconda stagione, ci sarà Chopper!

Eiichiro Oda in persona ha un messaggio per i fan di One Piece: Netflix ha rinnovato la serie live action per una secondo stagione... e sarà presente anche Tony Tony

Oramai mancava solo la conferma ufficiale: la serie tv live action di One Piece proseguirà! La scommessa di Netflix, Tomorrow Studios ed Eiichiro Oda ha pagato e il successo (quasi imprevisto) che l’ha portata a essere uno dei contenuti più visti di sempre sulla piattaforma streaming ha permesso di di accordare la realizzazione di una seconda stagione. Ad annunciarlo è lo stesso Oda, in uno speciale video dedicato ai fan. Naturalmente, il volto del mangaka è coperto, e parla… tramite un lumacofono.

Cosa ve ne è parso della prima stagione del live action di One Piece? Ho lavorato a lungo su di esso insieme a Netflix e Tomorrow Studios. A quanto pare, in giro per il mondo è piaciuta. Il che rende il duro lavoro del team di produzione è valso la pena.

A tutti i fan di One Piece di lunga data, ma anche a chi ha conosciuto One Piece ora per la prima volta, grazie mille. Dopo due settimane dal lancio ho appena ricevuto una grande notizia… Netflix ha deciso di rinnovare lo show! Le avventure di Iñaki e degli altri membri in carne e ossa della ciurma di Cappello di Paglia continueranno! Ci vorrà ancora un po’ prima che le sceneggiature siano pronte, dunque abbiate pazienza. Da oggi in poi, mi sembra che alla ciurma servirà un grande dottore di bordo… staremo a vedere!

Il video dunque si chiude con Oda che realizza uno sketch di Tony Tony Chopper, amatissimo componente della ciurma che, stando alla continuity del manga, dovrebbe essere il prossimo a salire a bordo. Il problema? E’ una pucciosissima renna antropomorfa, decisamente non semplice da realizzare in maniera verosimile. Staremo a vedere: la sfida è accettata!

One Piece è una leggendaria avventura per mare, come nessun’altra: basata sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, ora per la prima volta in live action per Netflix, su cui è disponibile dal 31 agosto. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il cosiddetto ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

