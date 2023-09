Fast and Furious: Vin Diesel ricorda Paul Walker nel giorno dei suoi 50 anni

Il 12 settembre Paul Walker avrebbe compiuto 50 anni, e per questo motivo Vin Diesel ha voluto ricordare l’iconico interprete della saga di Fast and Furious in una giornata particolare.

Ecco le sue parole:

Un decennio… dieci lunghi anni… eppure sembra ieri quando ti cantavamo tanti auguri per i tuoi 40! Il mondo non è lo stesso fratello…Si potrebbe dire che stanno lottando. Ma penso a te, e sorrido e so che andrà tutto bene. Stavo sfogliando le immagini per celebrare questo giorno importante. I ricordi mi appaiono davanti, e sono uno migliore dell’altro.

Vin Diesel ha ricordato l’umanità di Paul Walker, capace anche di superare le doti del professionista. “Avevi quella capacità di riconcentrare tutti, compresa l’intera produzione, sulle cose importanti della vita”, ha continuato.

Per me questa foto- ha detto attraverso il post su Instagram- rappresenta il momento in cui ho capito che saremmo stati fratelli per l’eternità. Gennaio 2010, la notte prima che tu ed io andassimo ad Haiti… la passione e la gioia che provavi semplicemente per aiutare le persone. Hai detto che i primi soccorritori non dovrebbero dover aspettare qualcuno…e che volevi dedicare la tua vita a quello. L’essere un soccorritore, quello era il tuo vero io, e lo stavi condividendo con me, tuo fratello.

Vin Diesel ha concluso il suo post con queste parole: