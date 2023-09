Assassinio a Venezia: da oggi il film è al cinema

Da oggi, 14 settembre, è disponibile nelle sale cinematografiche il nuovo capitolo della saga di Kenneth Branagh su Hercule Poirot dal titolo Assassinio a Venezia.

Qui sotto potete vedere il trailer.

Si tratta di un film che ha preso ispirazione dal romano Poirot e la strage degli Innocenti, e che metterà per la prima volta a confronto il personaggio con delle situazioni che hanno a che fare con il soprannaturale.

Ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia è una storia che vede coinvolto un Hercule Poirot ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo. Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente. E quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Il film, che è il terzo capitolo della nuova serie di Poirot diretta e interpretata dal cineasta irlandese, è interpretato dallo stesso Branagh nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot, insieme a un cast che include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.