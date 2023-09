Alan Wake 2: nuovo video di gameplay con esplorazione, combattimenti ed enigmi

Alan Wake 2 torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay pubblicato da IGN che mescola enigmi, combattimenti ed esplorazione. Vediamo il filmato.

Alan Wake 2 torna a mostrarsi in un nuovo video pubblicato da IGN che mostra diverse sequenze di gameplay con fasi d’esplorazione, enigmi e combattimenti commentate dalla testata. Il video, che trovate qui sotto, è tratto dal terzo capitolo della campagna di Saga Anderson, intitolato “Local Girl”, ambientato nei pressi della cittadina di Watery. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, nella prima parte del video vediamo Saga intenta a raccogliere indizi, raccogliendo oggetti utili e recuperando informazioni dalla gente del posto in un’area che funge open-hub con il giocatore che è completamente libero di esplorare la città. La parte finale del filmato, invece, si concentra perlopiù sulle fasi di combattimento con il ritorno delle classiche meccaniche del primo capitolo basate sull’utilizzo della luce per rendere vulnerabili i nemici.

Vi ricordiamo che di recente, Sam Lake è tornato a parlare del gioco ai microfoni di Kinda Funny, svelando anche la durata complessiva dell’avventura. Alan Wake 2 presenterà infatti, una storia molto più corposa rispetto al primo capitolo e sarà più cupo e terrificante, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Leggi anche: