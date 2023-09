Alan Moore ha chiesto alla DC di donare i suoi soldi di diritti d’autore a Black Lives Matter

In una recente intervista concessa al Telgraph, il fumettista Alan Moore ha dichiarato che intende donare i propri soldi di diritti d’autore maturati grazie alle sue opere per DC alla causa di Black Lives Matter.

Ecco cosa ha dichiarato:

Non ho la sensazione che, con i film recenti, quelli della DC siano rimasti fedeli a quelli che ritenevo fossero i loro principi originali. Quindi ho chiesto loro di inviare tutti i soldi per eventuali serie TV o film futuri a Black Lives Matter.

Alan Moore ha anche ribadito di non sentirsi più connesso al mondo del fumetto, così come lo è stato in passato.

Hanno infantilizzato una generazione di adulti- ha detto- e mi sento a disagio nel vedere centinaia di migliaia di persone adulte in fila per vedere personaggi e situazioni create per intrattenere i ragazzi di 12 anni di 50 anni fa.

E poi ha continuato: