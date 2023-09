Zelda: il prossimo titolo sarà completamente diverso rispetto ai suoi predecessori

Dopo due titoli in continuity, quali sono stati The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sembra che il prossimo videogioco dalla saga sarà qualcosa di completamente diverso. Ad affermarlo è stato il produttore Eiji Aonuma.

Ecco le sue parole:

Il motivo per cui abbiamo deciso di realizzare un seguito del gioco precedente è stato perché pensavamo che fosse utile sperimentare il gameplay di Hyrule. Se questa questione dovesse riproporsi, potremmo tornare di nuovo nello stesso mondo. Che si tratti di un sequel o di un qualcosa di nuovo, penso che sarà un gioco completamente diverso, quindi spero che possiate aspettarlo con ansia.

Aonuma ha continuato, confermando che non è stata presa alcuna decisione riguardo al prossimo gioco principale della serie:

Sto pensando a quale sarà la ‘prossima esperienza divertente da proporre’. Posso solo dire che non sappiamo a questo punto che tipo di forma prenderà.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uscito a maggio.