Samsung Lifestyle TV da 32 pollici raggiunge il prezzo minimo storico con l’offerta di Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Lifestyle TV da 32 pollici a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è di 100.99€, ovvero del 24%. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 449.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Lifestyle TV da 32 pollici dispone di un display QLED in Full HD e 50 Hz. Si tratta di una smart TV pensata anche per sembrare un quadro: lasciandola in standby si può infatti attivare la modalità Arte che mostra dipinti. Il pannello è pensato per ridurre al minimo i riflessi.

