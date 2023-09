PlayStation 5, il nuovo aggiornamento introduce Dolby Atmos, SSD più capienti e molto altro

Sony ha presentato un nuovo aggiornamento per le console PlayStation 5, che va ad introdurre un mare di nuove funzionalità decisamente interessanti.

Tra le tante novità, spicca la possibilità di sfruttare l’audio 3D, alimentato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech, su dispositivi HDMI Dolby Atmos compatibili. Questa funzionalità era stata inizialmente resa disponibile da Sony come parte di un aggiornamento beta rilasciato lo scorso agosto. Ora, è finalmente accessibile a tutti gli utenti PS5.

Un altro notevole miglioramento introdotto dal nuovo software riguarda il supporto per SSD M.2 di capacità superiore. Ora è possibile utilizzare SSD fino a 8TB, il doppio del limite precedente di 4TB, a patto che soddisfino i requisiti di compatibilità. E se stai giocando insieme a qualcuno che potrebbe aver bisogno di aiuto per superare un livello particolarmente difficile o sconfiggere un boss ostico, la console ti permetterà ora di assegnare un secondo controller come controller di assistenza. In questo modo, la tua PS5 riconoscerà due controller come un unico dispositivo, e ciascuno potrà controllare ciò che appare sullo schermo.

Oltre a queste funzionalità, l’aggiornamento ti darà la possibilità di trasmettere giochi PS5 o PS4 da dispositivi che eseguono Android TV OS 12. Fino a ora, Sony ha verificato che l’app PS Remote Play è compatibile con il dispositivo Chromecast 4K con Google TV e il televisore smart modello BRAVIA XR A95L.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, l’aggiornamento introduce nuovi comandi vocali che puoi utilizzare: basta dire “Hey PlayStation, help” per accedere rapidamente alle pagine di assistenza o “Hey PlayStation, what’s new?” per verificare le ultime funzionalità e la lineup attuale di PS Plus. Non sappiamo ancora se e quando questa funzionalità arriverà anche in Italia.