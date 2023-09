Mortal Kombat 1 non supporterà il cross-play al lancio, arriverà successivamente

A pochi giorni dal debutto di Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios è intervenuta su X per confermare che il gioco non supporterà il cross-play al lancio. Ciò significa che i giocatori in possesso di piattaforme differenti non potranno giocare insieme. O perlomeno, non al momento. Il team, infatti, ha anche specificato nel post che sta lavorando duramente per implementare questa funzionalità il prima possibile tramite aggiornamenti post-lancio.

Launch is just around the corner and we can’t wait for everyone to sink their teeth into #MK1. Regarding Kross-Play, it will not be available at launch, but know we are hard at work at implementing the feature into the game and it will be koming post launch. pic.twitter.com/M8Kvi4QkMe — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 12, 2023

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 è tornato a mostrarsi di recente con un sorprendente trailer di lancio che mostra prima del debutto diverse novità, tra cui l’Invasion Mode, il ritorno di Reiko e il gameplay di Shang Tsung. Come di certo saprete, nel gioco completo saranno presenti anche molti personaggi, perlopiù storici della saga, come Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Li Mei, Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke con Kano, Sonya, Jax e Frost tra i personaggi Kameo.

Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC a partire dal 19 settembre 2023.