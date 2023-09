Marvel’s Wastelanders: Hawkeye – Il trailer della nuova stagione disponibile su Audible dal 29 settembre

Ecco il trailer della serie Audible Marvel’s Wastelanders: Hawkeye, in uscita il 29 settembre.

Audible ha annunciato oggi l’arrivo della seconda stagione della serie Marvel’s Wastelanders: Hawkeye, pubblicando anche il relativo trailer.

Ecco il filmato.

Nella nuova stagione, il protagonista è Occhio di Falco (interpretato dalla voce di Fabrizio Bentivoglio). Unico sopravvissuto degli Avengers, Occhio di Falco è ridotto all’ombra dell’Eroe che è stato un tempo, ed è diventato un fenomeno da baraccone per il pubblico pagante di un circo. È un uomo distrutto, ma in lui brucia ancora il fuoco dell’Eroe, ed è pronto a fare ciò che deve essere fatto: uccidere fino all’ultima persona responsabile della morte di coloro che amava di più.

Marvel’s Wastelanders: Hawkeye offre un cast riunito per la serie, in cui troviamo l’attore Fabrizio Bentivoglio nel ruolo del protagonista Occhio di Falco, Margherita Tiesi nel ruolo di Ash, Marco Barbato che fa Max, Francesca Fiorentini nel ruolo di Bobbi, Alessio Puccio nel ruolo di Junior, Paolo Marchese nel ruolo di Ringmaster, Perla Liberatori nel ruolo di Kate, e Barbara Castracane che dà la voce a Raven.

Marvel’s Wastelanders, serie audio in sei stagioni, è la prima collaborazione fra Audible e Marvel Entertainment ed è distribuita in contemporanea per il pubblico italiano, tedesco, francese, hindi e giapponese.

L’epopea audio, composta da sei stagioni, è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

Marvel’s Wastelanders: Hawkeye sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Audible.it per un ascolto illimitato a partire dal 29 settembre.