La caduta della casa degli Usher: trailer italiano e foto

Da Mike Flanagan, ideatore tra gli altri di “The Haunting of Hill House” e “Midnight Mass”, arriva una nuova, ‘diabolica’ serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe, La caduta della casa degli Usher, di cui vi mostriamo ora il trailer italiano e le foto ufficiali. Flanagan è autore in toto della serie, essendone showrunner e produttore esecutivo ma anche ideatore, sceneggiatore, regista e montatore. Il ricco cast comprende Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco. T’Nia Miller. Paola Núñez, Henry Thomas, Kyliegh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel e Aya Furukawa.

Il filmato si apre sul personaggio di Roderick Usher (Bruce Greenwood) mentre presagisce la rovina della propria famiglia, composta da inusuali criminali, non è dissimile dai Sacklers che traggono profitto dal dolore degli altri. Sempre in grado di sfuggire alle conseguenze legali, hanno il potere di “neutralizzare” chiunque li minacci grazie al proprio denaro. Ma la vita priva di difficoltà di questa famiglia viene interrotta quando uno dei fratelli muore, e tutti vengono immediatamente colpiti dalla paranoia. Una donna del passato degli Usher inizia a presentarsi costantemente, promettendo alla famiglia una resa dei conti per tutti gli scheletri nel loro armadio. Anche con l’aiuto di un investigatore (Mark Hamill), non sarà possibile salvarli dall’ira soprannaturale che si scaglia su di loro.

Riuscirà Flanagan a tornare ai fasti di “The Haunting of Hill House” e “Midnight Mass”, dopo il mezzo passo falso dell’interessante ma incompiuto “The Midnight Club”? Lo scopriremo presto. Intanto questa è la sinossi ufficiale:

Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

