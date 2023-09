iPhone 15 e Apple Watch, altro che rincari: in Italia Apple ha tagliato i prezzi

Durante l’evento Wanderlust, Apple ha presentato gli attesi nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Tante le novità introdotte dalla nuova line-up, ma l’annuncio più sorprendente probabilmente riguarda i prezzi dei dispositivi.

Ci si aspettava un forte rincaro rispetto all’anno scorso, che sarebbe stato ampiamente giustificato dall’inflazione. Invece è andata a finire che in Italia tutti i dispositivi presentati – iPhone 15 inclusi – avranno un prezzo di partenza inferiore a quello delle generazioni precedenti.

Insomma, chi comprerà un iPhone 15 Pro al lancio spenderà meno di chi ha acquistato un iPhone 14 Pro. Non lo aveva previsto praticamente nessuno.

A seconda del modello, il risparmio è compreso trai 40 e 150€. Facciamo un esempio diretto: al lancio un iPhone 15 Pro da 128GB costerà 1289€, mentre il 14 Pro con lo stesso spazio d’archiviazione ne costava ben 1339€. Esattamente 50€ di risparmio.

Se prendiamo il modello più capiente, il 15 Pro da 1TB, la diminuzione di prezzo è ancora più drastica. 1.869 euro, tanti, anzi tantissimi, ma comunque molto meno dei 1989€ chiesti al lancio per un iPhone 14 Pro con la stessa memoria.

E via così, per tutta la line-up. Ma il taglio dei prezzi non ha interessato esclusivamente gli iPhone. Anche gli Apple Watch Series 9 costano un po’ meno rispetto ai Series 8. La nota più positiva riguarda l’Apple Watch Ultra: il primo modello in Italia partiva da 1009€, mentre dopodomani sarà possibile prenotare un Apple Watch Ultra 2 pagandolo 909€. Un prezzo più vicino a quello proposto, già un anno fa, in numerosi altri mercati.