Elon Musk e Bill Gates si odiano alla follia: “ipocrita, idiota e malato di mente”

La rivalità tra Elon Musk e Bill Gates è ormai nota da diverso tempo. I due miliardari non si sopportano a vicenda, e l’odio reciproco nasce, almeno in parte, dalla decisione di Gates di puntare 1,5 miliardi di dollari contro Tesla, aprendo una posizione ribassista. Alcuni anni dopo, Bill Gates si è ‘meritato’ nuovamente l’astio di Elon Musk, dopo aver snobbato le auto della sua casa automobilistica per acquistare una Porsche Taycan.

Le rivelazioni di “Elon Musk di Walter Isaacson”

Una nuova biografia sul fondatore di Tesla sembra aver gettato ulteriore luce sulla tumultuosa relazione tra i due.

Walter Isaacson, biografo di Musk, ha scritto che i due si sono incontrati nel marzo 2022 presso la Gigafactory di Tesla ad Austin per discutere di filantropia.

Durante questo incontro è emerso il controverso argomento delle scommesse di Gates contro Tesla: l’imprenditore aveva perso 1,5 miliardi di dollari aprendo una posizione ribassista nei confronti del produttore di veicoli elettrici.

In quell’occasione, se non altro perché il miliardario era interessato a coinvolgere Musk in alcuni progetti filantropici, Bill Gates si scusò con lui per la decisione di scommettere pubblicamente contro Tesla. Ma questo non placò il risentimento di Elon Musk, che, anzi, da quell’incontro ottenne la conferma che Bill Gates aveva effettivamente deciso di puntare contro la sua azienda, in un momento di grande difficoltà per Tesla.

“Una volta saputo che avevo venduto allo scoperto le azioni, è diventato molto antipatico nei miei confronti”, ha detto Gates a Isaacson. “Ma è antipatico con molte persone, quindi non la prendo troppo sul personale”.

Gates spiegò la scelta di aprire una posizione di short selling contro Tesla perché pensava – sbagliando – che l’offerta di veicoli elettrici avrebbe presto superato l’effettiva domanda dei consumatori, il che avrebbe portato ad un tracollo in borsa dell’azienda. Successivamente, Gates è diventato un forte sostenitore dell’elettrificazione dell’industria automobilistica.

Bill Gates e la decisione mai perdonata di scommettere contro Tesla

Secondo la biografia di Isaacson, durante quell’incontro Musk attaccò Bill Gates accusandolo di essere un’ipocrita:

Come può qualcuno dire di essere appassionato nella lotta contro il cambiamento climatico e poi fare qualcosa che riduce gli investimenti complessivi nell’azienda che sta facendo di più? È pura ipocrisia. Perché speculare sulle difficoltà di un’azienda automobilistica che si occupa di energia sostenibile?

Poche settimane dopo, Bill Gates mandò nuovamente una proposta ad Elon Musk per chiedere il suo sostegno ad alcune cause filantropiche. Ma Musk ne approfittò per chiedergli se stesse ancora shortando Tesla. Ricevuta una nuova conferma, Musk troncò la conversazione.

Raccontando l’episodio ad Isaacson, Musk ha usato parole molto poco lusinghiere nei confronti di Gates: «È completamente pazzo ed è idiota fino al midollo», avrebbe detto secondo lo scrittore. «Nessuno può prendere sul serio il suo presunto impegno contro il cambiamento climatico».

Da ieri, 12 settembre, Elon Musk di Walter Isaacson è disponibile anche in Italia. Il libro, una ‘Bibbia’ di oltre 700 pagine che parte dall’infanzia del miliardario, in italiano è edito dalla casa editrice Mondadori e su Amazon è acquistabile a 25,65€, con un leggero sconto sul suo prezzo di copertina.