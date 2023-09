Brightburn: in sviluppo il sequel del film prodotto da James Gunn

All’epoca della sua uscita, Brightburn si poteva considerare come una sorta di versione horror di Superman: da poco è stato annunciato lo sviluppo del sequel del film prodotto da James Gunn.

A sviluppare il sequel di Brightburn ci sarà H Collective, che lancerà una nuova compagnia chiamata H3 Entertainment. L’obiettivo del gruppo sarà quello di utilizzare tecnologie come Metaverse, Web3, e l’IA nei suoi nuovi progetti, incluso il sequel di Brightburn.

Ricordiamo che il primo Brightburn è un film diretto da David Yarovesky, e scritto da Brian Gunn e Mark Gunn, fratello e cugino dell’attuale co-CEO dei DC Studios, James Gunn, che è uno dei produttori del film. Il film in stile “Superman cattivo” ha come protagonisti Elizabeth Banks e David Benman, che vestono i panni di una coppia del Kansas che accoglie Brandon Breyer/Brightburn (Jackson A. Dunn) come proprio figlio. Si tratta di un giovane ragazzo dotato di superpoteri, che proviene da un pianeta alieno, e che arriverà ad utilizzare le sue capacità per gli scopi sbagliati.