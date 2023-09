Pet Sematary: Bloodlines – Il trailer del film Paramount+

Online è stato diffuso il trailer di Pet Sematary: Bloodlines, il lungometraggio prequel tratto dal romanzo cult di Stephen King. L’esordio avverrà su Paramount+ il 6 ottobre.

Ecco il trailer.

Questa è la sinossi del film:

Nel 1969, un giovane Jud Crandall sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale di Ludlow, nel Maine, ma presto scoprirà sinistri segreti sepolti al suo interno, e sarà costretto ad affrontare un’oscura storia di famiglia che lo porterà ad essere per sempre legato a Ludlow. Jud e i suoi amici d’infanzia devono combattere insieme un antico male che ha segnato Ludlow sin dalla sua nascita, e che, una volta scoperto, ha il potere di distruggere tutto ciò che trova sul suo cammino.

Nel cast saranno presenti David Duchovny e Jack Mulhern (Mare of Easttown) nei panni di Bill Baterman e di Timmy, e poi ci saranno Natalie Alyn Lind (The Gifted), Forrest Goodluck (The Republic of Sarah), Henry Thomas (già comparso nelle serie di Mike Flanagan), Isabella Star LaBlanc (Long Slow Exhale), Samantha Mathis (Billions) e Pam Grier (Jackie Brown).