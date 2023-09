One Piece: dentro i set della serie TV Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha proposto un nuovo video su One Piece, ed in questa occasione ha proposto un filmato in cui vengono mostrati i set della serie TV.

Ecco il filmato.

Lo showrunner Steven Maeda ha parlato della difficoltà di costruire un set diverso per ogni episodio. Mentre lo scenografo Richard Bridgland ha specificato come sia stato inserito ogni singolo dettaglio tratto dal manga all’interno dei vari set.

Ricordiamo che la serie TV su One Piece ha ottenuto ottimi risultati a livello di audience, considerando che si tratta del telefilm in lingua inglese più visto sulla piattaforma streaming Netflix in tutto il Mondo.

La serie su One Piece è basata sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, ora per la prima volta in live action per Netflix. Il telefilm è disponibile sulla piattaforma dal 31 agosto.

La storia racconta di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, con lo scopo di diventare il Re dei Pirati.