Lies of P: nuovo video di gameplay mostra in azione diversi mini-boss

Lies of P torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra otto diversi mini-boss in azione. Vediamo il filmato.

Lies of P torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra otto diversi mini-boss in azione. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra una buona dose di scontri, quindi qualora non voleste avere alcuna anticipazione vi consigliamo di non procedere oltre nella visione del video. In ogni caso, questo nuovo assaggio ci permette ancora una volta di ammirare le influenze miyaziakiane del gioco, che pesca a piene mani dai soulslike targati FromSoftware come Bloodborne, a cui si ispira anche sul piano stilistico e ludico. Vediamo il video:

Lies of P è un l’atteso soulslike che reinterpreta la famosa fiaba di Pinocchio di Collodi. Nel gioco interpretiamo un automa che si ritrova immerso in una città sull’orlo del tracollo per colpa di una strana malattia e di una ribellione di automi. Noi dovremo trovare Geppetto e capire cosa sta accadendo in città. Potremo decidere come potenziare il nostro personaggio, definendo le armi, gli equipaggiamenti e anche quali abilità ottenere. L’ultimo video di gameplay mostra le funzioni del braccio meccanico e come potremo potenziarlo.

Lies of P sarà disponibile a partire dal 19 Settembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, il titolo farà parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass al lancio.