Lies of P: nuovo trailer dedicato al braccio meccanico e alle sue varianti

Lies of P è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che mostra in azione il braccio meccanico del protagonista. Durante le fasi di combattimento, il giovane P potrà, infatti, fare affidamento su questo strumento e sulle sue diverse varianti, che avremo modo di sbloccare, montare e potenziare nel corso dell’avventura. Vediamo il filmato:

Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è l’ambizioso souls-like ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

In Lies of P, il concetto di bugia di Collodi viene ripreso e avrà ripercussioni non solo sul piano narrativo ma anche ludico. Il giovane P potrà, infatti, mentire in alcune situazioni. Quanto questo andrà ad influenzare l’avanzamento di Lies of P, per ora non è chiaro.

Lies of P sarà disponibile a partire dal 19 Settembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, il titolo farà parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass al lancio.