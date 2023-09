L’azienda che possiede la Nokia vuole lanciare un nuovo brand di telefoni

Si chiamerà HDM, proprio come il nome del gruppo, e per il momento i dettagli sono ancora molto pochi.

HMD Global, l’azienda che controlla il marchio Nokia, ha svelato i piani per lanciare una nuova linea di smartphone. Lunedì, il CEO di HMD Global, Jean-Francois Baril, ha annunciato su Linkedin che l’azienda espanderà il suo portfolio con un nuovo marchio: HMD, cioè come il nome del Gruppo.

Baril ha precisato che HDM coesisterà a fianco di Nokia, che dunque continuerà ad esistere. Si tratta, insomma, di un’iniziativa per raggiungere un nuovo segmento di mercato.

“È stato un grande percorso quello di HMD, siamo la casa dei telefoni Nokia ed è una posizione esclusiva che abbiamo mantenuto negli ultimi sei anni”, ha dichiarato Baril. “Ora siamo pronti per il prossimo passo nel nostro percorso: entrare nel mercato in modo indipendente, per creare un nuovo mondo delle telecomunicazioni focalizzato sulle esigenze dei consumatori”.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sui nuovi prodotti HMD, né suggerimenti su una possibile data di lancio. Non conosciamo nemmeno le possibili caratteristiche dei nuovi smartphone.

HMD Global è stata creata dopo che Microsoft ha rinunciato ai diritti del marchio Nokia nel 2016. Anche se Foxconn è responsabile della produzione effettiva di questi nuovi dispositivi, HMD Global Oy, con sede a Espoo, è ancora in gran parte gestita da ex dirigenti Nokia.