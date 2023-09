L’atteso iPhone 15 è stato annunciato ufficialmente: ecco tutte le novità

Oggi Apple ha annunciato i nuovi iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus. Le novità ci sono e sono interessanti. E sì, questa volta ha una porta USB-C, come chiesto dall'UE.

Oggi Apple ha annunciato i nuovi iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus, con prestazioni migliorate, la Dynamic Island precedentemente vista sull’iPhone 14 Pro, una gamma di nuovi colori e una porta USB-C al posto del connettore Lightning.

Come l’anno scorso, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus presentano display da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Tuttavia, Apple ha dichiarato che la luminosità massima può ora arrivare a 2000 nit.

I colori delle finiture di Apple sono ora incorporati in tutto il vetro, creando nuove e impressionanti finiture colorate — che differenziandosi da quanto Apple ci aveva abituato fino ad oggi, forse faranno storcere il naso a più di qualche appassionato. L’iPhone 15 è disponibile in rosa, giallo, verde, blu e nero.

Apple ha anche aggiornato il sistema della fotocamera. La fotocamera posteriore del modello base dell’iPhone 15 ora include un sensore principale da 48 megapixel, come la serie iPhone 14 Pro dell’anno scorso. Il sensore da 48 megapixel consente le modalità di zoom ottico 1x e 2x, insieme all’obiettivo ultra-grandangolare da 0,5x di solito presente.

Apple ha dedicato molto spazio ai miglioramenti apportati alla Modalità Ritratto, cioè la modalità che permette di scattare foto con lo sfondo sfumato e il soggetto in primo piano. Ora sarà attivata di default quando si scatta un primo piano, inoltre l’azienda sostiene che funzioni molto meglio in condizioni di scarsità di luce.

Un altro miglioramento, a nostro avviso estremamente utile e affascinante, riguarda la messa a fuoco, che ora si può modificare addirittura dopo che la foto è stata scattata. Questo perché il telefono conserva la mappa di profondità insieme ai dati dell’immagine. Davvero, davvero notevole.

L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus sono alimentati dal chip A16 Bionic, precedentemente visto nei modelli iPhone 14 Pro. L’iPhone 15 Plus, il modello più grande, ora è equipaggiato con una batteria migliorata che offre un’autonomia superiore.

L’iPhone 15 dispone anche di un chip Ultra-Wideband di seconda generazione per migliorare la gamma di localizzazione. Insomma, poniamo che stiate cercando un vostro amico, anch’egli dotato di iPhone, in un luogo molto affollato, come un museo o un parco a tema. La funzione Precision Finding vi guiderà da lui con una sorta di radar/bussola, indicando i metri che vi separano.

Apple sta estendendo la sua funzione di SOS di emergenza via satellite per coprire anche situazioni di assistenza stradale. Per ora solo negli Stati Uniti e solo per i clienti di AAA, un importante servizio di assistenza stradale.