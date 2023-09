Lara Croft in Call of Duty: trailer e tutti i dettagli

Il bundle operatore di Lara Croft per Modern Warfare II e Warzone è ora disponibile nel negozio di Call of Duty.

Call of Duty continua a inserire, all’interno delle sue ambientazioni, personaggi idealmente estreanei, seguendo un po’ la moda delle collaborazioni all’interno dei videogiochi live service, che oramai ospitano periodicamente eroi tratti dal cinema, dalle serie tv o da altri giochi, se non “ospiti speciali” provenienti dal mondo reale. Dopo Nicki Minaj, Snoop Dogg e Shredder delle Tartarughe Ninja (solo per citarne alcuni tra i più recenti) ecco ora anche Lara Croft, con il suo bundle operatore per Modern Warfare II e Warzone, ora disponibile nel negozio di Call of Duty.

Gustatevi dunque il nuovo trailer, che offre una cinematica piuttosto ben realizzata, con uno dei character design migliori che si siano visti per il personaggio. I giocatori potranno così vivere l’esperienza della leggendaria avventuriera, famosa archeologa e massima esperta nel campo del tiro con l’arco, della doppia pistola e di altri combattimenti con armi leggere.

Il Pacchetto tracciatore: bundle operatore Tomb Raider include tre progetti arma: la “Piccozza da scalata”, una variante della nuova arma da mischia, la mitraglietta “Difensore mitico” e le leggendarie doppie pistole “Mach 5”, basate sulla nuova arma secondaria in arrivo con l’aggiornamento Furiosa. E sì, potrete usarle anche con la nuova mossa finale “À la Croft”. Infine, il bundle include la skin veicolo “Tomb Buggy” per il Chop Top, una schermata di caricamento, un adesivo e un emblema.

Questa la sinossi del bundle:

Lara Croft fa il suo debutto nella Stagione 5 Furiosa come parte di un nuovo bundle del negozio! Vesti i panni della leggendaria avventuriera, celebre archeologa e massima esperta di combattimento con archi, pistole e altre armi di piccole dimensioni.

La Stagione 5 è davvero “Furiosa”, dato che conterrà tantissimi nuovi elementi:

Una nuova esperienza Ritorno;

Il ritorno di Corazzato royale;

Altre funzionalità Multigiocatore e DMZ;

Tre nuovi operatori e armi;

Nuove sfide veicolo e arma;

Diversi nuovi contenuti trasferibili in Call of Duty: Modern Warfare III;

