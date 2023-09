La canadese Telesat e SpaceX: una partnership per illuminare il futuro della connessione a banda larga

La società canadese Telesat ha siglato un accordo epocale con SpaceX, l’azienda di Elon Musk, per il lancio dei suoi satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) con l’ambizioso obiettivo di fornire connessioni a banda larga globali, direttamente dallo spazio, entro il 2027. La costellazione di satelliti LEO, chiamata Lightspeed, promette una connettività migliore e più veloce, perfino nelle regioni più remote, grazie alla loro posizione molto più vicina alla Terra rispetto ai satelliti tradizionali. Secondo quanto riporta Reuters, Dan Goldberg, CEO di Telesat, ha sottolineato che la scelta di SpaceX è stata basata su una combinazione vincente di prezzo, prestazioni, affidabilità e tempistica. L’accordo prevede ben 14 lanci, con ogni razzo Falcon 9 in grado di portare fino a 18 satelliti in orbita. Sebbene il valore esatto del contratto non sia stato reso pubblico, questa partnership sta ridefinendo il futuro delle reti satellitari e della connettività a livello internazionale. Telesat, grazie a questa collaborazione con SpaceX, si prepara a servire una vasta gamma di clienti aziendali, tra cui operatori mobili, governi, compagnie aeree e di navigazione.

In un contesto di crescente competizione nelle reti LEO, dominato da nomi come SpaceX con la sua costellazione Starlink e Blue Origin di Jeff Bezos con il Progetto Kuiper, Telesat sta emergendo come un player di rilievo, concentrato principalmente sul mercato aziendale. Questa partnership rafforza ulteriormente il ruolo di SpaceX nell’industria dei lanci spaziali, con l’obiettivo di raddoppiare il suo tasso di lancio annuale nel 2023 grazie alla crescita di Starlink e altre collaborazioni di alto profilo.