Xbox: obiettivi di platino in arrivo? Indizi da Jez Corden

Gli obiettivi di Platino potrebbero presto approdare su Xbox. A riferirlo è stato il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden che ha riferito di aver avuto la soffiata da un executive di Microsoft durante una chiacchierata svoltasi in occasione della Gamescom 2023.

Stando a quanto riferito da Corden, Xbox starebbe pensando di rivoluzionare il proprio sistema di achievement con l’introduzione di alcune innovazioni tra cui figurano anche degli obiettivi simili ai trofei di Platino che troviamo su PlayStation. Da tempo, gli utenti Xbox chiedono una revisione del sistema degli obiettivi per consentire ai giocatori di ricevere un effettivo riconoscimento per gli achievement sbloccati.

(FYI) Jez Corden has talked with an Xbox Exec at gamescom specifically about the Platinum Achievements.

They said they want to do it, it's just a matter of priorities and time.

Jez thinks that platinum achievement and the improvement achievement system will come, but it's just…

