Twitter inciampa sulla pubblicità: annunci non etichettati finiscono nel feed degli utenti

X, l’azienda precedentemente conosciuta come Twitter, potrebbe non stanno etichettando correttamente i suoi annunci pubblicitari, mettendosi nuovamente a rischio di violare le regole della Federal Trade Commission.

Negli ultimi giorni, ci sono stati numerosi segnalazioni di annunci che compaiono nelle timeline degli utenti senza essere correttamente etichettati come tali, secondo quanto riportato da TechCrunch, che per primo ha denunciato la presenza di pubblicità non segnalata.

Secondo TechCrunch, diversi utenti hanno segnalato di aver il feed invaso da annunci pubblicitari che non includono alcun avviso della loro natura. Insomma, ad un occhio distratto quelle pubblicità potrebbero sembrare dei normali post pubblicati da altri utenti. Eppure, basta approfondire cliccando sul menù a tendina per scoprire che i tweet in questione sono effettivamente stati pagati da un’azienda.

È molto improbabile che si tratti di un’iniziativa in malafede. Quasi sicuramente il problema è causato da un errore tecnico. Ma anche ammesso che si tratti di un glitch, questo potrebbe comunque non essere sufficiente a dissuadere le autorità ad aprire un’indagine e sanzionare il social network.

Ad ogni modo, siccome X non ha più un ufficio stampa – come quasi tutte le altre aziende di Elon Musk – al momento i media americani non sono ancora riusciti a verificare se si tratti di un errore tecnico o di una scelta scellerata del social network. X non ha rilasciato comunicazioni.

Nandini Jammi, co-fondatrice dell’organizzazione no-profit Check My Ads, ha già incoraggiato gli utenti a segnalare ogni annuncio non debitamente segnalato e denunciare tutto alla FTC.