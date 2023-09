Missioni spaziali settembre 2023: cinque attività pianificate in soli sette giorni

Settembre 2023 è iniziato con un sorprendente flusso di attività spaziali, con cinque missioni pianificate in soli sette giorni. Questa frenetica agenda spaziale comprende tre missioni cinesi, il lancio di satelliti Starlink da parte di SpaceX, un volo suborbitale di Virgin Galactic e il ritorno dell’equipaggio della missione Crew 6 dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo una missione di sei mesi. Inoltre, sono stati compiuti progressi significativi nel lanciatore europeo Ariane 6.

SpaceX e i satelliti Starlink

La prima settimana di settembre è iniziata con il lancio di 21 nuovi satelliti Starlink v2 Mini da parte di SpaceX, portando il totale dei satelliti operativi nella costellazione per le connessioni internet a 4.704. Questo successo è stato ottenuto attraverso il riutilizzo del razzo Falcon 9, che è decollato dalla base di Cape Canaveral in Florida. Questo lancio è stato seguito dall’atterraggio della capsula Dragon al largo delle coste della Florida, riportando a casa due astronauti americani, un astronauta emiratino e un cosmonauta russo dopo una missione di sei mesi sulla ISS. SpaceX ha stabilito un nuovo record con 62 lanci nel 2023, superando il precedente record di 61 lanci nel 2022, e punta a raggiungere 95 lanci entro la fine dell’anno.

Progressi spaziali cinesi

La Cina sta dimostrando un notevole progresso nello spazio, sia attraverso l’Agenzia Spaziale Cinese che con l’assistenza di aziende private come Galactic Energy. Galactic Energy ha realizzato il razzo Ceres-1, alto 19 metri e con un diametro di 1,4 metri, capace di mettere in orbita satelliti fino a 400 chili. Il nono lancio di Ceres-1 è programmato per il 5 settembre, con il lancio dalla piattaforma marittima nel Mar Giallo. Nei giorni successivi, sono previsti altri due lanci con i razzi Chang Zheng per mettere in orbita satelliti per conto dell’Agenzia Spaziale Cinese.

Sviluppi europei con Ariane 6

L’Europa sta investendo nello sviluppo di nuovi lanciatori, con particolare attenzione all’Ariane 6, un potente razzo capace di mettere in orbita fino a 20 tonnellate di carico. Questo lanciatore condivide alcune tecnologie con il lanciatore Vega C, prodotto in Italia. L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato ulteriori test il 3 ottobre, dopo i quali sarà possibile stabilire una data per il debutto dell’Ariane 6, previsto nel 2024.

Virgin Galactic e il turismo spaziale

La terza missione commerciale di Virgin Galactic è prevista per l’8 settembre. Questa missione porterà un gruppo di turisti fortunati in un volo suborbitale a gravità zero, un’esperienza straordinaria che promette di arricchire ulteriormente il panorama del turismo spaziale.