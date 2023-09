Lotus Emeya: la nuova sfida del marchio britannico

Lotus, il famoso produttore britannico noto per le sue auto sportive ultraleggere, è ora parte del gruppo cinese Geely e sta puntando sempre di più sull’elettrificazione

Sebbene l’SUV Eletre sia stata una delle prime grandi svolte dell’azienda in questa direzione, l’Emeya si propone di raggiungere un segmento di mercato completamente diverso.

L’Emeya è una berlina a quattro porte con un profilo sinuoso, simile a una coupé, in grado di ospitare comodamente quattro persone e, secondo quanto dichiarato da Lotus, offre un’autonomia di circa 300 miglia (circa 483 chilometri) grazie a una batteria da 102 kWh.

Questa autonomia è notevole per un’auto in grado di erogare fino a 905 cavalli e che può accelerare da 0 a 60 mph (da 0 a 96,5 km/h) in meno di 2,8 secondi.

Essendo una Gran Turismo, l’auto offre anche un gran livello di comfort e lusso. La vera domanda – scrive la rivista specializzata in tech Engadget – è se sarà in grado di conquistare i fedeli di Lotus. Questo rimarrà un mistero fino al 2024, quando il veicolo entrerà in produzione.