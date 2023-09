La Casa dei 1000 Corpi: in sviluppo un gioco da tavolo

I Trick or Treat Studios hanno messo in produzione un gioco da tavolo su La Casa dei 1000 Corpi.

Trick or Treat Studios ha messo in produzione un gioco da tavolo su La Casa dei 1000 Corpi. All’interno del gioco saranno protagonisti i membri della famiglia Firefly, che dovranno cooperare per catturare ed uccidere delle vittime.

Trick or Treat Studios ha dichiarato che Rob Zombie ha dato la sua benedizione al gioco, a patto che i protagonisti siano i personaggi cattivi.

Quando abbiamo chiesto a [Zombie] se potevamo realizzare questo gioco, ha accettato solo a condizione che i protagonisti potessero essere i cattivi – ha detto Joe Stoken, direttore dello sviluppo presso Trick or Trick Studios – Quindi, in questo gioco, puoi scegliere di interpretare il Capitano Spaulding, Otis, Madre o Baby.

Il gioco verrà lanciato con una campagna di Kickstarter, ed avrà un prezzo di 59,99 dollari, e sarà giocabile dai 17 anni in su.

Ricordiamo che La Casa dei 1000 Corpi è il film cult di Rob Zombie che ha avuto una lunga gestazione. Il titolo è uscito nel 2004, ed ha avuto un sequel che è stato lanciato nel 2005 intitolato La Casa del Diavolo.