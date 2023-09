Christopher Nolan: Netflix mostra tre scene di film da considerare storia del cinema

Christopher Nolan con Oppenheimer ha creato un film che è stato ancora una volta amato da pubblico e critica. Ed anche per questo motivo Netflix ha pubblicato un video con tre scene tratte da film iconici di Christopher Nolan, considerate da storia del cinema.

Ecco il filmato.

Si tratta di scene cardine tratte da film come The Prestige, Interstellar e Dunkirk. Del resto Christopher Nolan ha in ogni suo film proposto alcune scene che sono diventate dei veri e propri cult.

Come non ricordare, ad esempio, il momento iniziale de Il Cavaliere Oscuro, quando Il Joker prepara una rapina in banca che è stata concepita e realizzata in una maniera dettagliata a livelli maniacali.

Ricordiamo che Oppenheimer, l’ultimo film di Christopher Nolan, assieme alla distribuzione con il titolo Barbie, è arrivato a incassare in coppia due miliardi di dollari, dando una grossa boccata d’ossigeno alle sale cinematografiche.

Attualmente Oppenheimer è arrivato a incassare 890 milioni di dollari, entrando nella classifica dei film vietati ai minori con più incassati, balzando al secondo posto.