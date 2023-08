Barbenheimer: i film hanno incassato due miliardi di dollari nel mondo

Il fenomeno del Barbenheimer, che combina i due titoli Barbie e Oppenheimer, ha generato un vero e proprio fenomeno, che si è tramutato in incassi notevoli, al punto da aver generato un guadagno di due miliardi di dollari.

Il film su Barbie ha, fino ad ora, portato ad un incasso di 1,282 miliardi di dollari, mentre Oppenheimer ha generato 718 milioni. Con questi risultati il lungometraggio di Greta Gerwig si è definito come il titolo Warner Bros. con più incassi di sempre negli Stati Uniti. Mentre Oppenheimer è entrato nella lista dei dieci film vietati ai minori più remunerativi di sempre.

Il fenomeno del Barbenheimer è stato accolto con favore anche dagli addetti ai lavori, considerando che è stato fotografato Quentin Tarantino mentre si recava al cinema a vedere entrambi i titoli. E Francis Ford Coppola ha definito questi due titoli, ed i loro rispettivi guadagni, come una benedizione per il cinema.

Ma, ci sono state anche delle reazioni negative al Barbenheimer, considerando che, in Giappone, si è sottolineato come la tematica della bomba atomica è un qualcosa di drammatico che non può essere accostato ad un titolo come Barbie, e reso così leggero a livello d’impatto mediatico.