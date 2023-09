Xbox 360: annunciata una replica in mattoncini tutta da costruire

MEGA ha annunciato l’arrivo di uno speciale set in collaborazione con Microsoft che ripropone un modello in scala 3:4 della storica Xbox 360 in mattoncini di plastica e tutto da costruire. Il set in questione, che potete visionare nel video del post riportato qui sotto, include ben 1342 pezzi al prezzo di 149,99 dollari. Il prodotto è preordinabile esclusivamente presso la catena americana Target.

This hits so many levels of nostalgia and we're here for it

The MEGA 3:4 scale Xbox 360 collector set is exclusively available at Target. Pre-order now: https://t.co/Vw4fE3G4z1 pic.twitter.com/0Op9bJuNXR

— Xbox (@Xbox) September 8, 2023