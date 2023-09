The Nun e perché è il film più horror della saga di The Conjuring. Ecco la nostra analisi in occasione dell'uscita di The Nun 2.

Ora che The Nun 2 è nelle sale cinematografiche, ci vogliamo soffermare su The Nun e sul perché si tratti del film e della saga più horror dell’universo di The Conjuring. Ricordiamo che tutto parte dalla storia dei coniugi Warren e dal film di James Wan del 2013. In dieci anni questo franchise ha prodotto già nove titoli, e The Nun è quello che aderisce maggiormente a certi canoni dell’horror classico.

Un demone venuto dalla Transilvania

Innanzitutto un film ambientato in Transilvania è un horror che richiama tratti classici evidenti. La storia di Dracula di Bram Stoker parte dalla suggestiva regione della Romania, ed il castello che è la sede in cui abita il Principe delle Tenebre, non può che non generare e rigenerare dei canoni horror molto forti. Il monastero di Cârţa è il luogo in cui prende il via la storia che è al centro di The Nun. L’inizio del film con la morte di Suor Victoria, ritrovata impiccata, è un richiamo a lungometraggi con un forte senso gotico e dark. Sembra di rivivere le atmosfere di Omen – Il Presagio, ma anche di vivere gli ambienti dei film gotici di Mario Bava. The Nun trasmette in ogni fotogramma una precisa intenzione di riportare l’horror classico cinematografico in una dimensione moderna, prendendo tutto ciò che di potente hanno sempre avuto certi luoghi e certe scenografie, rispettando un certo tipo di immagini e luci, mettendo in evidenza come il classico possa sempre funzionare e fare effetto.

La suora Valak è forse il personaggio più inquietante mai comparso nel franchise di The Conjuring.

Gli appassionati di The Conjuring ricorderanno la prima apparizione della suora Valak (ispirata ad un demone di cui si hanno tracce letterarie risalenti al 1600) nel secondo capitolo della saga cinematografica. Si tratta forse del personaggio più inquietante mai comparso nel franchise. E ciò è dovuto alla sua figura non facilmente scrutabile, ed all’abito da suora che, indosso ad un character così oscuro, crea un effetto contrasto che fa sempre un certo effetto. Un po’ come la sposa cadavere o il bambino morto. L’idea di unire due sensazioni all’opposto e mescolarle in un’unica figura è da sempre uno degli effetti più riusciti dei character horror. The Nun è un film che mette al centro il cristianesimo, e tutti gli elementi che hanno a che fare con questa religione. E l’effetto misterico e di contrasto non può che essere evocativo. Ciò chiama in causa anche un altro classico dell’horror: stiamo parlando de L’Esorcista. A ottobre uscirà il nuovo capitolo della saga nata con il cult de 1973, ma The Nun 2 non può che essere una sorta di antipasto, almeno per quanto riguarda le atmosfere evocate nell’unire la religione con l’orrore.

Tra Dracula e l’Esorcista

The Nun è un film che ha a che fare con gli esorcismi, ma mescola il tutto con un luogo sacro che diventa il centro della storia: stiamo parlando dell’abbazia dove le suore sono vittime di un’entità malvagia. In questo senso sembra di avere a che fare con atmosfere che evocano altri cult come Il Signore del Male, lungometraggio realizzato da John Carpenter, e che riesce a mescolare con grande effetto lo spirituale, il mistico e l’orrore. Anche ne Il Signore del Male c’è un luogo sacro, una chiesa, all’interno della quale è presente un elemento capace di scatenare profondo orrore e situazioni estreme. Nel caso del Signore del Male si parla di una porta dimensionale, un elemento alla Lovecraft. Mentre nel caso di The Nun siamo di fronte ad una figura, ad uno spirito, ed in questo senso può venire molto più utile l’accostamento con Dracula, o con altri Boogeyman classici. Sì, perché James Wan ha creato con la suora Valak un “uomo nero” capace di far un certo effetto. Sicuramente non stiamo parlano di un character entrato nei primi posti della classifica dei mostri horror più importanti della storia del cinema, ma, possiamo azzardarci a dire che stiamo parlando di uno dei più significativi degli ultimi vent’anni.

James Wan ha creato con la suora Valak un “uomo nero” capace di far un certo effetto.

Valak è un personaggio che funziona, e che fa effetto, soprattutto, nel suo restare parzialmente celata. Non è mai una figura nitida, o che possiamo vedere, in qualche modo, alla luce del sole, o alla luce. I tratti visivi di Valak restano sempre un po’ celati, e questo acuisce il senso di mistero e di orrore. Del resto tutti i personaggi horror più riusciti vivono di questo effetto da “vedo-non vedo” che è quello che inconsciamente c’intimorisce di più. I nostri peggiori incubi spesso mettono al centro figure e situazioni che non riescono ad essere mai del tutto definite e nitide. E la storia delle narrazioni horror si è nutrita di questo tratto ancestrale della nostra mente. Del resto Dracula è una figura che si fa vedere poco, e, soprattutto si avvolge nelle tenebre. Spostandoci di dimensione, anche lo Squalo di Spielberg è una figura che si cela nell’acqua, e centellina il suo mostrarsi sullo schermo. The Nun prende tutti questi elementi e riesce a farli suoi. Per questi motivi possiamo indicare The Nun come il titolo più horror della saga di The Conjuring.

The Nun 2 è nelle sale cinematografiche dal 6 settembre.