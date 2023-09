Unioncamere lancia una piattaforma per fornire supporto agli aspiranti imprenditori

Sni-Servizio Nuove Imprese di Unioncamere rappresenta una risorsa completa e accessibile per gli aspiranti imprenditori in Italia.

Unioncamere ha lanciato Sni-Servizio Nuove Imprese, una piattaforma dedicata a tutti gli aspiranti imprenditori in Italia, con l’obiettivo di facilitare il processo di avvio di nuove imprese. Ogni anno, circa 300.000 persone nel paese prendono la decisione di intraprendere la strada imprenditoriale, ma il potenziale imprenditoriale potrebbe essere ancora maggiore se fosse disponibile un servizio di supporto e orientamento facilmente accessibile.

Sni-Servizio Nuove Imprese, ospitato sul sito web sni.unioncamere.it, è stato ideato e promosso da Unioncamere per fornire assistenza virtuale e supporto in presenza agli aspiranti imprenditori durante il loro percorso di avvio di una nuova impresa. Questa piattaforma rappresenta una risorsa preziosa per giovani e adulti desiderosi di intraprendere la strada dell’imprenditoria, compresi coloro che sono disoccupati e cercano opportunità lavorative o persone insoddisfatte delle loro attività attuali.

Una caratteristica distintiva di Sni-Servizio Nuove Imprese è la sua capacità di fornire accesso a informazioni dettagliate sui servizi offerti dagli sportelli territoriali presenti nelle Camere di commercio locali. Questo garantisce che gli utenti possano sfruttare al massimo le risorse e le opportunità offerte a livello locale.

Per supportare ulteriormente gli aspiranti imprenditori, la piattaforma offre un calendario di eventi formativi online e in presenza. Fino alla fine di marzo dell’anno successivo, saranno disponibili 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento, insieme a 12 attività di informazione specializzata su tematiche specifiche relative a settori imprenditoriali con normative particolari, come imprese femminili, imprese gestite da migranti, start-up innovative e imprese sociali.

In aggiunta a questi eventi formativi, Sni-Servizio Nuove Imprese offre la possibilità di partecipare a colloqui di orientamento iniziale e approfondimenti tecnici con esperti camerali provenienti da vari settori. Questi colloqui sono progettati per fornire consulenza personalizzata e supporto dettagliato sul percorso imprenditoriale di ciascun utente.

Sia gli eventi formativi che i colloqui possono essere condotti online o in presenza, offrendo flessibilità agli utenti per partecipare alle attività in base alle proprie esigenze e preferenze. Inoltre, il portale mette a disposizione due test di autovalutazione: Delfi, che aiuta gli utenti a valutare le proprie attitudini imprenditoriali, e Ulisse, che consente di stimare i livelli e i fattori di rischio associati all’attività imprenditoriale che si desidera avviare.