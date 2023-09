Salute intestinale ottimale: la regola dei 30 alimenti vegetali

Il numero magico per migliorare la salute intestinale è 30, secondo una ricerca scientifica condotta nel 2019 nel contesto del British & American Gut Project. Questo studio ha rivelato che la varietà di fibre provenienti da diversi alimenti vegetali è cruciale per la salute del microbioma intestinale, più importante della quantità totale di fibra consumata. Di conseguenza, includere 30 diversi tipi di alimenti vegetali nella dieta settimanale è stato identificato come l’obiettivo ideale per promuovere un intestino sano e una dieta equilibrata.

Tim Spector, un esperto nel campo della nutrizione, ha spiegato che la quantità di fibra consumata non è così rilevante quanto la diversità delle fonti di fibra. Piante diverse contengono fibre diverse, quindi mangiare una vasta gamma di alimenti vegetali consente di diversificare i tipi di fibre ingerite.

Gli effetti positivi di questa pratica sulla salute intestinale e generale sono notevoli. Una dieta ricca e variata di alimenti vegetali è collegata a un microbioma intestinale più sano, il che influisce positivamente sul sistema immunitario. Inoltre, è stata osservata una correlazione tra una dieta mediterranea ricca di alimenti vegetali e una migliore funzione immunitaria. Durante la pandemia di Covid-19, le persone con un microbioma più sano sembravano meno inclini a contrarre il virus. La dieta ricca di alimenti vegetali è anche associata a una riduzione dei sintomi depressivi e può contribuire a ridurre l’infiammazione intestinale, prevenendo così problemi legati all’infiammazione.

Gli alimenti vegetali includono frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi, noci, funghi, fagioli, erbe e spezie. Seguendo la regola dei 30 alimenti vegetali, è possibile variare la dieta in molti modi. Anche le erbe e le spezie contano come alimenti vegetali e possono aggiungere sapore ai pasti. È un’ottima idea includere miscele di legumi come una zuppa di 7 fagioli e frutta surgelata da aggiungere a yogurt, frullati o cereali. Si consiglia anche di introdurre un alimento vegetale a ogni pasto e di sostituire la carne con un’opzione proteica vegetariana per 1-2 giorni alla settimana.

Per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo di 30 alimenti vegetali diversi in una settimana, è possibile utilizzare miscele di alimenti già pronte e spezie da aggiungere ai piatti mentre si cucina. In questo modo, è possibile aumentare rapidamente la varietà nella propria alimentazione e promuovere una migliore salute intestinale. Seguire questa regola del 30 può essere un passo importante verso una dieta equilibrata e una salute intestinale ottimale.