One Piece: il cast parla italiano e cita Mare Fuori

Ecco un video in cui il cast di One Piece parla italiano, e recita frasi di Mare Fuori e Dj Francesco.

Il cast di One Piece sta promuovendo la serie TV che è stata pubblicata da poco su Netflix, e, tra tutte le attività che sta portando avanti c’è stato anche un video in cui i protagonisti parlano in italiano, e citano anche Mare Fuori.

Ecco il video.

Particolare il momento in cui l’interprete di Luffy va a citare una frase di La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti. Nonostante le critiche riservate dagli appassionati dopo l’uscita dei trailer, la serie TV live-action su One Piece sta riscuotendo successo in tutto il mondo.

Il telefilm è nelle prime posizioni delle serie TV in inglese più viste sulle piattaforma streaming Netflix in diversi Paesi, e, complessivamente si è guadagnato la prima posizione a livello globale.

C’è chi attende già l’annuncio della seconda stagione, considerando che le puntate fino ad ora diffuse coprono una piccolissima parte di quella che è l’epopea di Luffy e dei suoi compagni di viaggio.

Ricordiamo che One Piece è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 31 agosto.