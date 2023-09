One Piece: i primi 12 numeri disponibili gratis online con Star Comics

Grazie alla collaborazione tra la casa editrice giapponese Shueisha e la Star Comics, anche in Italia è disponibile online il link per leggere gratuitamente i primi 12 numeri di One Piece (ECCO il LINK).

Questo è il post diffuso da Netflix che annuncia la notizia.

Scoprite il meraviglioso mondo di Eiichirō Oda. Scoprite ONE PIECE.

Per vivere ancora di più l'avventura ONE PIECE, gli studi Shueisha hanno reso disponibili gratuitamente in italiano i primi dodici numeri del manga! 🏴‍☠️🏴‍☠️

Puoi leggerli qui: https://t.co/vgZ2ROEFcK pic.twitter.com/uBZBbsRpGe — Netflix Italia (@NetflixIT) September 8, 2023

Chiaramente il tutto è stato fatto per promuovere la serie TV live-action su One Piece, che è disponibile sulla piattaforma streaming dal 31 agosto.

Ricordiamo che la serie a fumetti è uscita per la prima volta in Giappone nel 1997. Il manga è stato serializzato dalla Shūeisha sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump.

In Italia i fumetti di One Piece sono arrivati grazia a Star Comics, che ha pubblicato il primo tankobon l’1 luglio 2001.

Mentre, per quanto riguarda la serie TV live-action su One Piece, dopo le discussioni nate per la messa online dei trailer, l’audience ha premiato il progetto, che è balzato al primo posto dei telefilm in lingua inglese di Netflix.