Io capitano, di Matteo Garrone: le clip e i numerosi premi vinti in occasione di Venezia 80

Tra i quattro film in Concorso presentati da Rai Cinema all’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia c’è anche Io Capitano, nuova opera di Matteo Garrone da questa settimana in tutte le sale cinematografiche italiane: la pellicola sta conquistando i cuori di molti, raccogliendo anche diversi premi. Nelle ultime ore ha collezionato ben tre prestigiosi premi e 01 Distribution ne approfitta per lanciare tre clip ufficiali inedite. Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Io Capitano è una produzione Archimede con Rai Cinema e Tarantula, con Pathé, Logical Content Ventures con il supporto del Ministero della Cultura, con la partecipazione di CANAL+, CINÉ+, in coproduzione con RTBF (Belgian Television), Voo-Be Tv e Proximus. Vede nel cast, tra gli altri, Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Al film è stato conferito il Premio Leoncino d’Oro della 80. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, con la seguente motivazione:

“Un’odissea moderna che scuote nel profondo le coscienze. Una magistrale trasposizione in immagini di eventi di cui troppo spesso non abbiamo consapevolezza.

Per il coraggio di una regia che sa perseguire idee ambiziose nonostante le immense difficoltà, per la verità nell’interpretazione, per la potenza di un racconto a metà tra sogno e realtà, in grado di trasmettere un messaggio universale di resistenza e solidarietà. Per queste ragioni, il Leoncino d’Oro dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone.”

Io Capitano ha vinto anche il ‘Premio Francesco Pasinetti’: per i Giornalisti Cinematografici è il miglior film tra gli italiani alla Mostra 2023:

“Io Capitano è un film importante, di straordinaria potenza emotiva e visiva. Racconto di formazione e insieme cronaca, anche intima, di un viaggio verso il sogno che diventa dramma e violenza, offre allo spettatore la visione di una realtà per la prima volta svelata dal cinema attraverso due protagonisti che conquistano per la purezza del loro sguardo. Il racconto in lingua originale aggiunge verità e continue emozioni in un film che fa riflettere e appassiona e che merita un’attenzione speciale anche per le difficoltà di integrare la macchina del cinema con la realtà nell’incontro con un mondo mai raccontato così da vicino.”

Infine, importante riconoscimento anche per la colonna sonora edita da Sony Music Publishing e firmata da Andrea Farri, che vince il Soundtrack Stars Award 2023:

“Un viaggio che accende il film di emozioni e sentimento accompagnando il ‘colore’ di un racconto che attraversa le sonorità etniche delle percussioni senegalesi come le note struggenti che evocano i ricordi della terra lontana. Una ricerca musicale che recupera la tradizione ma dà al sogno e all’avventura dei due giovani protagonisti anche il ritmo del rap”.

Leggi anche: