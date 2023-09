Five Nights at Freddy’s: il film durerà molto meno rispetto a quanto annunciato

Ecco la durata di Five Nights at Freddy’s, il film di Universal Studios tratto dal videogioco.

Dopo che si erano diffuse voci di una durata di Five Nights at Freddy’s che sarebbe arrivata fino alle tre ore complessive, da poco è stato rivelato che il film tratto dal videogioco durerà in totale 1 ora e 50 minuti.

Si tratta di un minutaggio di molto inferiore rispetto alle tre ore precedentemente stabilite, e che assicurerà alle sale cinematografiche di proiettare più spettacoli di Five Nights at Freddy’s.

L’obiettivo degli Universal Studios è quello di arrivare ad un pubblico giovane, facendo un incasso da blockbuster. Anche per questo è stato stabilito un rating inusuale per un film dell’orrore.

Five Nights at Freddy’s è stato classificato vietato ai minori di 13 anni. Si tratta di un rating solitamente riservato ai cinecomics. Perciò il tasso di horror del film non sarà poi così elevato.

Il film segue le vicende di una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare per il Freddy Fazbear’s Pizza. Trascorrendo la sua prima notte di lavoro, si renderà conto che il turno di notte da Freddy’s non è così facile da superare.