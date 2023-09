Paw Patrol: nuovi contenuti dal secondo film, il tour nelle città italiane

Settembre e ottobre saranno dei mesi speciali per tutti i piccoli e grandi fan degli adorabili componenti della Paw Patrol: il 29 settembre, difatti, arriverà nei cinema italiani il nuovo lungometraggio animato Paw Patrol: Il Super Film (di cui vi mostriamo un nuovo dietro le quinte e due spot) ma avrà luogo anche uno speciale tour che li porterà in giro tra centri commerciali e i parchi di divertimento.

Questo mese, i cuccioli partiranno per l’Italia per un tour nei centri commerciali con una varietà di attività per bambini e famiglie, che inizierà l’8 settembre a Milano, proseguirà a Genova, Roma, Venezia e terminerà il 7 e 8 ottobre a Mirabilandia. Il PAW Patrol Tour offrirà a tutti i partecipanti, bambini e famiglie, l’opportunità di vivere l’esperienza con i cuccioli più amati come mai prima d’ora. In ogni tappa, l’area dedicata ai PAW Patrol sarà divisa in 5 sezioni con diverse attività: Pungball, Arrampicata, Ragnatela, Scivolo, Tunnel. Le attività sono pensate per bambini di età dai 5 ai 12 anni che, accompagnati da personale dedicato, verranno stimolati a percorrere il circuito giocando ed immergendosi nel mondo dei PAW Patrol. Al termine, ogni bambino riceverà un diploma personalizzato dei PAW Patrol come prova della partecipazione alla giornata di giochi. Nella tappa finale di Mirabilandia saranno presenti anche i Costume Characters dei PAW Patrol, per un Meet & Greet indimenticabile.

QUESTE LE TAPPE DEL PAW PATROL TOUR:

8/9/10 Settembre – Centro Commerciale La Corte Lombarda – Bellinzago (Milano)

15/16/17 Settembre – Centro Divertimenti Fiumara– Genova

22/23/24 Settembre – Maximo Shopping Center – Roma

29/30 Settembre e 1 Ottobre – Centro Commerciale Valecenter – Marcon (Venezia)

7/8 Ottobre – Tappa finale a Mirabilandia

PAW Patrol è la serie animata di successo prodotta da Spin Master Entertainment e in onda su NickJr, Sky 603, che ha come protagonisti gli amatissimi cuccioli: Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye, sempre pronti ad entrare in azione con il loro famosissimo motto “nessun lavoro è faticoso per un cucciolo coraggioso!”.

Questa la sinossi del nuovo film:

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l’arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

