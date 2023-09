Mayor of Kingstown: la terza stagione si farà

Paramount+ ha annunciato ufficialmetne la terza stagione dell’acclamata serie originale drammatica Mayor of Kingstown, interpretata dal candidato all’Oscar Jeremy Renner. Creata dal candidato all’oscar Taylor Sheridan insieme a Hugh Dillon, la serie originale è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Mayor of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell’incarcerazione è l’unica industria fiorente. Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell’ineguaglianza, la serie offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l’uno né l’altro. Tra i produttori esecutivi, oltre a Sheridan e Dillon, anche Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson e Regina Corrado.

Mayor of Kingstown è una delle fiction originali più performanti del servizio di streaming e, durante il periodo di disponibilità in piattaforma, è stata terza solo alle altre serie di successo di Sheridan, 1923 e Tulsa King. Mayor of Kingstown fa parte del palinsesto in continua crescita di Sheridan su Paramount+, che comprende SPECIAL OPS: LIONESS, 1923, 1883, TULSA KING e le prossime serie LAWMEN: BASS REEVES e LAND MAN. La prima e la seconda stagione di Mayor of Kingstown sono sempre disponibili in esclusiva su Paramount+.

La notizia del rinnovo non è positiva solo per i fan della serie ma anche per quelli del suo interprete e per l’interprete stesso: Renner, lo ricordiamo, lo scorso inverno è stato vittima di un grave incidente con uno spalaneve che gli è quasi costato la vita e, sebbene sia tornato a casa per la riabilitazione, giravano voci sul fatto che ci sarebbero voluti anni prima che potesse tornare in attività. Visto l’annuncio, tuttavia, possiamo contare sul fatto che sarà in grado di lavorare già quest’anno, e che quindi potremo vederlo nuovamente sugli schermi già dal prossimo, con tutta probabilità.

